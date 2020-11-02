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疫情與美國大選變數 台股短期震盪區間整理

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導
富蘭克林華美投信認為，疫情與美國總統大選變數仍存在，台股短期內仍為震盪區間整理格局。（本報系資料庫）
富蘭克林華美投信認為，疫情與美國總統大選變數仍存在，台股短期內仍為震盪區間整理格局。（本報系資料庫）

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄認為，面對這波新冠疫情Covid-19再度擴大，仍然會影響不少商業活動運行，歐美地區部分國家如法國、德國已下令暫時關閉部分商場與店家，重啟居家隔離政策，將再次衝擊各國經濟表現。市場除擔憂疫情惡化之外，加上美國總統大選下周11月初啟動開票，盤面觀望氣氛濃厚，資金出現暫時停看聽的觀望態度。

進一步觀察，周書玄也分析，科技產業新趨勢不變，前三季受疫情影響居家隔離，如:桌上/筆記型電腦、網通雲端、伺服器等表現不俗，搭載英特爾/超微高速運算的新晶片規格之伺服器新產品第四季將上市，也預告明年這塊市場應用，表現將淡季不淡，但短線股價漲多仍有高檔賣壓，建議投資人不妨可趁拉回修正時，逢低挑選具業績成長支撐者。

操作策略上，周書玄建議，看好電子產業的趨勢不改變，但因新冠肺炎疫情似乎有捲土重來的情況，部分國家重啟封城與隔離狀態，對於居家隔離、居家上班所需要的工具例如筆電、網通、伺服器與顯示器等仍有表現機會；此外，由於上半年的疫情經驗，目前醫療水準於可掌控的範圍之內，死亡率並不至於攀高，而居家健身器材、自行車、航運、電商等仍然可留意。

富蘭克林華美投信認為，疫情與美國總統大選變數仍存在，台股短期內仍為震盪區間整理格局，投資人不妨多加留意波動，投資應選擇具業績成長、股價修正後投資價值浮現者，建議選股不選市，分批逢低布局，或是利用台股基金持續定期定額扣款，長期持有。

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