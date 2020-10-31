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台股爆量殺尾盤 外資大賣222億

經濟日報 / 記者盧宏奇／台北報導
圖／經濟日報提供
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台股昨（30）日因美股期貨電子盤下殺，以及退場觀望賣壓湧現，終場下跌116點，月線漲點收斂為30點或0.2%，但終止連二黑。展望11月，法人認為，電子旺季效應、資金充沛下，指數下檔空間有限，待美國大選不確定因素消除後，可望再戰13,000點。

蘋果、亞馬遜等科技巨頭公布財測不如預期，引發美股期貨電子盤重挫，加上美國總統大選倒數計時，增添市場賣壓，台股昨日在台積電最後一盤爆1.5萬張壓低3.5元下，導致最後一盤爆出今年尾盤第九大量，扣除指數權重調整生效外的第三大量238億元並下殺30點，終場以跌116點收最低12,546點，連四日收黑，成交量擴至1,999億元，為10月15日來最大。

盤面上，台積電為首的電子權值股殺聲隆隆，台塑、台化、統一、國泰金、兆豐金則見到避險買盤進駐，逆勢抗跌，其餘強勢族群還有被動元件、自行車、成衣、醫療手套、水泥等籌碼相對穩定或產業能見度較高個股。

以月線看，因美國總統大選將屆，10月量縮橫盤整理，高低點壓縮至478點，為近五個月最小，成交量僅三個交易日逾2,000億元；也因接近選舉，外資本周明顯賣壓出籠，尤其昨日擴大調節至222億元，是9月24日大賣437億元以來最多，主要賣超標的集中晶圓雙雄、面板雙虎、大型金控等，由於最後六日連續賣超，累計10月賣超143億元，但較8月626億元、9月550億元收斂，加權指數則在政府相關資金護航下小漲30點，未出現「獵殺紅色10月」。

投信昨日小賣2億元，累計10月賣超37億元，連二賣。八大公股行庫逢低承接41億元，為本波最大手筆，其中台積電、聯電各獲7.4億元與5.3億元買盤挹注，玉晶光、國泰金、群創、聯發科、元大高股息、元大台灣50也買超逾1億元。

展望11月，華南投顧董事長儲祥生分析，無論美國總統大選誰出線，對台股衝擊應該有限，但如果出現類似2000年的選舉爭議，恐會引發較大震盪。

綜合兆豐國際投顧董事長李秀利、台新投顧副總經理黃文清、宏遠投顧副總經理陳國清看法，雖然外資連日賣超不可小覷，但選前刻意壓盤，反提供選後市場回歸基本面並展開報復性反彈轉機，台股11月在12,200點至13,000點區間震盪機會大，可逢低布局半導體、蘋概股、綠電、原物料、低軌道衛星等族群。

台積電 美國大選

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