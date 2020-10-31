股海自由行／建立中長期部位 正是時候

近來新冠肺炎疫情持續惡化，歐洲第二波與美國第三波疫情再起，無可避免將對股市造成短線影響。歐洲前兩大經濟體德國和法國為防止病毒進一步擴散，已先後宣布實施為期至少一個月的封鎖措施。美國前兩波疫情在政府支助下，對消費衝擊有限，現因舊財政刺激方案的補貼已到期而新方案仍未過關，市場開始擔憂若美國進行新一輪封鎖將對經濟產生衝擊。

此外，美國選情緊繃，選舉不確定性再度升高，若拜登當選但共和黨掌控參議院，財政刺激方案可能因共和黨扯後腿而再度延宕。

然而，此波拉回仍是修正而非空頭的開始。一來各國政府長時間封鎖的意願已低，二來封鎖對經濟造成的影響將增加財政刺激出檯的可能性，此外年底前宣布安全且有效疫苗的機率已升高，美國國家過敏和傳染病研究所主任安東尼佛奇（Anthony Fauci）已公開表示將在11月底或12月初得知是否有安全且有效疫苗。

雖然普遍施打疫苗要到2021年第2季或第3季才有可能，但當市場知道有安全且有效疫苗的存在，風險性資產價格便會開始上揚。

至於美國總統選舉的影響，我們認為不論結果如何，選後不確定性移除將使短線受壓抑的買盤獲得釋放，市場再度回到risk-on模式，畢竟經濟復甦與企業獲利狀況良好。即使先前市場較擔憂民主黨同時掌握白宮與國會的情境，就算發生其對金融市場短線的衝擊已不至於太大，且亦不改變我們對明年股市偏多的看法，因拜登的加稅政策對股市的影響將部分被擴大財政支出與地緣政治風險下降（拜登當選將引發市場對美中衝突降溫的預期）抵銷。實質利率走低及異常強勁的企業獲利仍將推升明年全球股市。

美國極度寬鬆的貨幣政策與財政政策將推高通膨預期，若民主黨全面執政，其財政支出計畫將使通膨預期的上升更明顯，前者亦同時會限制名目利率上漲的幅度。故實質利率將有進一步下滑的壓力。

除極低的利率外，3月下旬至今推升股市的另一個主要原因，便是與經濟脫鉤的優異企業獲利。今年以來股市盈餘表現優於預期甚多，企業獲利表現與經濟明顯脫鉤的原因有三：一、與以往不同，本次經濟衰退並非由長期的經濟失衡導致，而是由突如其來的外生變數觸發；二、本次經濟衰退對產業的衝擊並非全面性的，影響最大的為低端服務業（占股市市值比重極低），大市值產業如科技與醫療，反而受惠。

三、大型企業可利用科技改變經營模式，有效降低疫情衝擊。S&P 500獲利預估在2021年第3季回到疫情前的水準，恢復期僅七季。相較於先前的兩次衰退中，即網路泡沫與次貸危機，獲利恢復期分別為12與16季。在明年維持低利率，經濟復甦與企業獲利強勁成長的背景下，投資人可利用此波拉回的機會，建立中長期的投資部位。（作者是凱基投顧董事長）