超微供應鏈 業績添柴火

AMD（超微）第3季營收及獲利優於預期，且第4季展望亦超出市場預待，加上上修全年營收，由年成長32%上修至41%，法人看好台積電（2330）、華擎、微星、嘉澤等供應鏈業績將受惠。

AMD第3季營收優於預期，毛利率44%則符合預期。展望第4季，AMD預期營收29億~31億美元，季增3.5%~10.7%，優於預期。

法人指出，隨AMD近年陸續推出CPU及GPU新產品，市占率持續提升，板、卡供應鏈包含華擎、微星、技嘉等在AMD晶片滲透率均有增加，本季在CPU及GPU陸續開賣下，預期營收將維持高峰，其中AMD占華擎比重相對較高，受惠幅度可望更明顯，嘉澤在Server CPU Socket也同樣受惠AMD市占率提升，帶動營收持續增溫。