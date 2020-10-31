就市論勢／5G、半導體 長線帶勁

盤勢分析

受美國總統大選逼近，疫情再度延燒等不確定性因素干擾，台股近期同樣震盪，但展望相對穩健。

台灣出口與外銷訂單表現優異，主計總處昨（30）日發布今年第3季經濟成長率概估為3.33%，較今年8月預測數2.01%增加1.32個百分點，主因出口表現優於預期，出現報復性成長。

另在國內需求方面，政府振興消費政策發酵、節日效應帶動零售和餐飲業營運皆穩步回升，後續隨邊境管制持續，民眾消費需求續留國內，搭配周年慶檔期將近，有助餐飲業及零售業表現維持升溫。

投資建議

綜觀以上，展望未來，建議投資人可尋找有中長期結構轉變和成長機會的標的。可伺機布局中國去「美國化」趨勢受惠的IC製造、設計、先進封裝類股，另外在疫情催化下，零接觸經濟的電子商務、電競產業也續熱絡，下半年通常是手機相關供應鏈旺季，可留意蘋果供應鏈，其中尤以5G最具話題性，預期相關零組件供應商受惠最大。長線而言，持續看好5G、雲端伺服器、半導體等產業。

不過要注意，短期全球消費和投資可能仍趨於保守，持續追蹤歐美疫情狀況、美中貿易戰等，是投資人重要功課。