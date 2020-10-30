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外資賣超222.12億、連六賣 賣超三大類股最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（30）日收在12,546.34點，下跌116.57點，外資賣超高達222.12億元，統計外資賣超前十大個股發現，主要賣超晶圓代工、面板及金融股，賣超最多為聯電（2303），單日遭外資賣超69,846張，連四賣；台積電（2330）也遭賣超19,152張，連六賣。

台股今日以12,651.35點開低，蘋概三王領跌，台積電、大立光、鴻海齊收黑，半導體股走弱，電子股以被動元件股較為強勢，大盤指數失守12,600點，終場以12,546.34點作收，周線下跌352.48點，周跌幅2.73%，月線上漲30.73點，月漲幅0.25%。

統計三大法人合計賣超273.31億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超222.12億元，投信賣超2.81億元，自營商賣超（合計）48.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.94億元，自營商（避險）賣超27.42億元。

外資今日賣超前十大依序是聯電、友達、新光金、群創、台積電、富邦VIX、開發金、臺企銀、彩晶、永豐金等；賣超聯電69,846張居冠，其次是賣超友達26,972張，另外，群創遭外資賣超19,292張，法說會後股價下挫。

外資今日賣超台積電19,152張，連六賣，合計賣超64,060張，投信賣超16張，自營商賣超1,380張，合計三大法人賣超20,548張，股價收在432元，下跌5元，跌幅1.41%，市值下滑至11兆2,019億元。

外資今日買超前十大依序是元大台灣50反1、益航、街口S&P黃豆、國喬、英業達、國揚、奇力新、正文、國巨、南電等；買超冠軍為元大台灣50反1，外資買超15萬5,013張，其次則是買超益航10,252張。

法人認為，在美國總統大選進入倒數、歐美疫情再升溫、美中科技戰持續、美國新紓困案難產等不確定因素下，台股本周下跌352 點，近期台股盤勢不明朗，預期將以業績及獲利佳股、題材股表現為主，本益比偏低的中低價股票將可望成為撐場要角，但值的注意的則是高股價基期、高本益比的高價股，需謹慎面對。

法人表示，目前台股雖然因為美國總統大選呈現觀望，但因歐美庫存很低的回補庫存，目前各產業出貨暢旺，台股下檔支撐仍強，有機會在美國總統大選後，跟著美股上漲，指數可望再創高。

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