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富邦全球保險債、能源債ETF 12月2日終止上櫃

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

富邦投信發行富邦全球保險債（00854B）、富邦全球能源債（00885B）因規模均已低於3,000萬元，向主管機關申報清算下市，櫃買中心公告該兩檔ETF將自12月2日起終止上櫃，12月1日為最後交易日。

富邦全球保險債及富邦全球能源債，是目前台股市場最小與倒數第三小的ETF，規模均不及3,000萬元，堪稱「迷你級」ETF；到今天結算最新規模，兩檔僅剩1,828萬元及2,489萬元的水準。而今年初，兩檔ETF規模即只剩1億多元，後又陸續降至千萬元。

集保結算所統計，富邦全球保險債到上周還有83名受益人，富邦全球能源債225名受益人，也相對一般ETF來得少。這兩檔ETF瞄準的市場需求較為特殊，雖曾經高配息，首次配息率都有8%以上，但其後表現平平，市場關注度相對低。

由於規模難再成長，富邦投信決議讓兩檔ETF清算，經金管會核准後，櫃買中心公告，兩檔ETF均於12月2日起終止上櫃。基金下市後，富邦投信持續辦理投資人服務事宜。

富邦投信 ETF 櫃買中心

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