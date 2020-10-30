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經濟解析／台積電跌破季線 小資族可以買嗎？

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

盤中零股交易上路，雖然台積電（2330）連跌六天，且失守季線，但仍持續蟬聯零股交易人氣王寶座，投資人關心台積電在外資賣超壓力下走跌，小資族可以買了嗎？法人從三大面向及預期台股在美國總統選舉之後的可能表現來分析，認為台積電在投資價值浮現下，進可攻、退可守，現在是一個買點。

台積電第3季單季稅後純益1,373.1億元，平均每天一開門就進帳14.92億元，每股純益5.3元，大賺超過半個股本，再創歷史新高；累計今年前九月稅後純益3,751.19億元，每股純益14.47元。

台積電第3季合併營收3,564.3億元，刷新歷史新高；第4季財測合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。

台積電基本面表現優異，但也有法人擔心明年是否會出現庫存調整的隱憂，外資近期連續賣超下，股價失守季線，證券分析師張陳浩認為，以新台幣匯率持續強勢的表現，加上美國總統大選的不確定因素可望在下周選舉結果出爐後解除，反向思考未來的台股大盤及台積電表現，如果外資買盤回來，首選的標的仍是台積電。

他坦言，台積電雖然型態不好，但KD位在低檔，在跌破季線後，反而是一個買點，可以往下分批布局，小資族或是學生族，現在透過盤中零股交易，終於可以買的起台積電，如果是用定期定額的概念來看，現在的台積電也是一個買進的時機點。

第一金投顧陳奕光以三大面向來分析，也認為台積電的投資價值浮現，想要抱股過美國總統選舉可以買台積電，是一檔進可攻退可守的標的；他表示，以台積電的股息來看，預估今年第4季到明年第3季，台積電可望配發11~12元的現金股利，換算目前股價殖利率約2.75%，若以過去殖利率約2.11%來推算，股價可達500元，從評價面來看，投資價值浮現。

另外，從台積電先進製程的布局來看，也是穩定的朝高階製程布局，陳奕光說，今年第4季台積電5奈米產能約有8成已被蘋果包下，加上其他大廠的訂單，5奈米及7奈米訂單都是爆滿，在先進製程上，台積電持續領先，另外，明年晶圓代工產能仍然吃緊，8吋晶圓代工價格喊漲，晶圓代工展望正面健康，這兩大面向也支撐台積電的投資價值。

陳奕光認為，盤中零股交易上路後，以小資族、年輕人為主要的使用族群，這批人可以說是積極型的投資人，透過零股交易可以熟悉股票的操作，以養股來進行主動式理財。

張陳浩也坦言，台積電跳空跌破季線，是市場過度恐慌及觀望所造成，但如東反向來看，在最壞情況已經出現，等到美國總統大選過後，市場發現原來沒有那麼差，加上新台幣強勢下，外資買盤進來的話，台積電將可能是優先買進的標的。

台積電

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