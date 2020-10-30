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認識投資風險能抽獎 證交所闖關遊戲開跑

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導

證交所、櫃買中心及期交所共同主辦「掌握財富，從認識風險開始」活動，10月29日起正式開跑，今年度以強化投資人投資理財觀念及交易風險控管為主題，一路舉辦到明年1月15日止，豐富好禮鼓勵投資人參與。

證交所表示，近年台股及期貨市場，30歲以下年輕族群更積極參與，為幫助投資人認識投資風險及建立交易紀律，「掌握財富，從認識風險開始」活動透過淺顯易懂的短片，並設置「投資風險網路宣導專區」，設計出有趣的網路闖關有獎遊戲，希望吸引年輕族學習了解正確的理財知識。活動時間自10月底至明年1月15日。

其中，10月29日起上線的投資風險宣導動畫短片，以年輕小資族為藍本，生動演繹解說零股交易、ETF等金融商品、定期定額投資及期貨交易風險。同步上線之「投資風險宣導專區」，則彙整各項投資注意事項，同時在專區中設計「答題好禮限時抽」有獎遊戲，只要在活動專區參加遊戲，就能快速學習相關知識，並有機會獲得LINE Points點數及超商購物金。專區網址：https://irisk.sfi.org.tw

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