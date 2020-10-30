台股收跌116.57點 三大法人賣超273.31億
台股今（30）日開低走低收在當天的最低點，蘋概三王領跌，半導體也走弱，電子股以被動元件股較為強勢，大盤指數失守12,600點，終場以12,546.34點作收，下跌116.57點，成交量1,972.64億元；三大法人賣超273.31億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超222.12億元，投信賣超2.81億元，自營商賣超（合計）48.36億元，其中自營商（自行買賣）賣超20.94億元，自營商（避險）賣超27.42億元。
台股今日以12,651.35點開低，蘋概三王領跌，台積電（2330）、大立光（3008）、鴻海（2317）齊收黑，傳產股亞德客-KY（1590）、巨大（9921）上漲，電子股以國巨（2327）、奇力新（2456）較強，指數收在最低的12,546.34點，跌幅0.92%，周線下跌352.48點，周跌幅2.73%，月線上漲30.73點，月漲幅0.25%。
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