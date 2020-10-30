台股收跌116.57點 三大法人賣超273.31億

當沖交易最吸引人之處在於無本金交割，另一個主要優點則是每日盈虧結算，不需承擔收盤後的任何消息面風險。但也有許多短線高手慣於操作隔日沖銷，相較起來，「隔日沖」乃是今日買、明日賣

2020-10-30 13:33