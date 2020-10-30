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蘋果盤後跌5%！今台股供應鏈走弱 分析師看好後市

經濟日報 / 記者張瑞益／台北即時報導
蘋果公布財報。路透
蘋果公布財報。路透

蘋果周四（29）日盤後公布第四季財報，雖然整體財報表現仍值於市場預期，不過，在大中華地區銷售下滑多達29%，盤後蘋果股價下跌逾5%，受此消息影響，今（30）日台股蘋概股明顯走弱，包括譜瑞-KY（4966）、台郡（6269）及臻鼎（4958）等股盤中下跌約3%至5%。

蘋果第4季的營收、獲利均超出華爾街預期，主要反應的是iPad和Mac銷售強勁而非手機銷售理想，市場更關注第4季iPhone銷量年降20%，同時，在大中華地區營收銷售也大跌29%，雖然蘋果CEO庫克對iPhone 12銷售仍表示樂觀，且並未提供2021年第一季財測，因此蘋果盤後股價大跌逾5%。

由於蘋果手機銷量年降20%，同時在大中華地區銷售也出現29%大幅下滑，衝擊台股相關的蘋概股，譜瑞-KY今日下跌逾5%，PCB廠台郡及臻鼎盤中也分別下跌逾3%，此外，台達電（2308）、美律（2439）及晶技（3042）等股也都是下跌2%至3%表現。

不過，對此台新投顧副總黃文清則是認為，蘋果手機第4季銷售下滑，主要應是新機尚未銷售，且新機銷售前往年反而會讓買氣減緩，以等待新機，因此，黃文清認為蘋果第4季手機銷售情況在預期中。

黃文清進一步指出，由於今年蘋果新機是首款蘋果5G手機，滲透率可望快速拉升，再加上蘋果新機的價格相對過去親民，因此，預期下一季度蘋果的新機銷售情況應是值得期待，同時也持續看好台股的蘋果供應鏈後市表現。

蘋果供應鏈 手機

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