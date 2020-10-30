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外資連五賣 台股避險氣氛濃

經濟日報 / 記者蔡靜紋廖賢龍翁至威／台北報導
圖／聯合報系資料照片
圖／聯合報系資料照片

受到歐美新冠肺炎疫情升溫等利空因素衝擊，美股28日重挫，台股昨（29）日深受波及，在三大法人大賣188.1億元下，指數大跌130點收市。盤面上，八大類股全盤盡墨，個股跌多漲少，不過富邦VIX及元大台灣50反1則爆量收紅上漲，顯示市場避險氣氛濃厚。

財政部長蘇建榮昨日出席立法院財委會受訪時表示，台股大跌，主要是受到歐美疫情升溫影響，國安基金會持續關注，若有符合國安基金設置及管理條例規定，隨時可召開臨時委員會討論是否進場。依據國安基金條例第8條規定，因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時，可啟動國安基金。

台股昨天早盤跌逾200點，最低下探12,583點，所幸在八大公股券商進場護盤、買超近40億元下，跌點收斂。終場跌130點、收12,662點，上市櫃總成交量2,285億元，上市為1,891億元，呈現價跌量增的不利格局。

根據統計，昨日三大法人共計賣超台股188.1億元，其中外資賣超160.9億元，為9月25日以來最大單日賣超，已經連五賣、累計賣超323.5億元；投信賣超7.6億、連四賣，累計賣超38億元；自營商賣超19.5億元，連四賣、累計賣超117.2億元。

市場多空氛圍丕變，在指數重挫下，衝擊八大類股全盤盡墨，個股跌多漲少，買盤大舉轉向反向及避險相關商品，促使富邦VIX昨天爆出45.7萬張成交量，終場股價漲近5%、收4.88元，外資持股張數增至22.1萬張以上。元大台灣50反1昨天也迸出22.49萬張成交量，帶動股價逆勢收漲近1%，以8.3元收市，外資整體持股突破530萬張，創下史上新高水位。

國安基金 台股

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