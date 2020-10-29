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外資賣超160.96億 賣超這兩大類股最多

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
台股一口氣失守12,700點關卡及月線、季線，收在12,662.91點，三大法人齊賣超，尤以外資賣超160.96億元最高。聯合報系資料照
台股一口氣失守12,700點關卡及月線、季線，收在12,662.91點，三大法人齊賣超，尤以外資賣超160.96億元最高。聯合報系資料照

台股今（29）日一口氣失守12,700點關卡及月線、季線，收在12,662.91點，三大法人齊賣超，尤以外資賣超160.96億元最高，統計外資賣超前十大個股主要是半導體及金融股兩大族群，賣超台積電（2330）21,574張最多，其次則是欣興（3037）。

台股今日以12,687.64點開出，盤中一度下探至12,583.37點，重挫逾200點，權值股領跌，蘋概三王走跌，台積電收在437元，下跌7元、跌幅1.5%；欣興開盤跌停，盤中打開，以67.9元收盤，下跌7元，跌幅9.34%，聯發科、聯電由黑翻紅作收，大盤指數終場以12,662.91點作收，下跌130.84點。

三大法人今日賣超188.16億元，其中外資及陸資（不含外資自營商）賣超160.96億元，投信賣超7.64億元，自營商賣超（合計）19.55億元；三大法人齊賣超。

外資今日賣超前十大依序是台積電、欣興、玉山金、華邦電、中信金、新光金、開發金、國泰金、富邦金、彩晶等，台積電居外資賣超冠軍，單日賣超21,574張，連五賣，合計賣超44,908張，另外，投信賣超15張，自營商賣超887張，合計三大法人賣超台積電22,476張。

台積電股價收在437元，下跌7元，跌幅1.57%，市值下滑至11兆3,315.84億元，台積電已連跌5天，跌幅3.3%，失守季線。

欣興傳出火警意外，今日也遭外資賣超21,445張，早盤以跌停開出，終場收在67.9元，下跌7元，跌幅9.34%；金融股也是外資賣超標的，另外，相較於面板雙虎獲外資買超，彩晶則是遭外資賣超10,422張；鴻海也遭外資賣超7,967張。

外資今日買超台股前十大依序是元大台灣50反1、富邦VIX、群創、元大滬深300正2、景碩、街口S&P黃豆、力麗、友達、仁寶、陽明等，面板雙虎受到外資買盤青睞，分別買超22,544張、5,718張。

台積電 外資

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