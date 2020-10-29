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TDR溢價偏高 證交所再度提醒交易風險

聯合報 / 記者賴昭穎／台北即時報導
近期TDR每單位盈餘（虧損）表。圖／證交所提供
近期TDR每單位盈餘（虧損）表。圖／證交所提供

證交所指出，TDR為原股已在國外上市且同時在台灣集中交易市場掛牌的有價證券，原股於原上市地已有一公開之交易價格，於國內交易之TDR與其應具連動關係，若有溢價偏高情形，並非證券市場常態。證交所持續注意TDR溢價變化情形，並提醒投資人注意交易風險。

證交所表示，依現行監視相關法規，於TDR溢價偏高時對其公布注意資訊，提醒投資人注意交易風險，當TDR溢價持續異常，經多日公布注意資訊者，將採取預收款券與延長撮合時間的處置措施，近期TDR溢價達公布注意資訊標準的包括泰金寶-DR、越南控-DR、明輝-DR、杜康-DR、同方友友-DR等。

證交所提醒，每天都會在官網「市場公告」項下揭露公布注意交易資訊(https://www.twse.com.tw/zh/page/announcement/notice.html)及處置有價證券資訊(https://www.twse.com.tw/zh/page/announcement/punish.html)，以及公布注意及處置累計次數資訊，投資人也可查詢公布注意及處置之歷史資料。

此外，10月28日台積電於美國發行的ADR溢價約8%，比率不高。證交所表示，投資人應密切留意TDR溢價偏高的交易風險。

證交所指出，投資人應多面向了解TDR營運、財務狀況及溢價情形，也可至公開資訊觀測站(https://mops.twse.com.tw/mops/web/index )，點選「投資專區」中「臺灣存託憑證專區」查詢，審慎進行投資。

證交所 泰金寶

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