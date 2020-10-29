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台股收跌130.84點 三大法人賣超188.16億
台股今（29）日開低走低，一度下探至12,583.37點，重挫逾200點，權值股領跌，蘋概三王走跌，聯發科（2454）、聯電（2303）由黑翻紅作收，終場跌破月線、季線及12,700點，以12,662.91點作收，下跌130.84點，成交量量1,865.99億元；三大法人賣超188.16億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超160.96億元，投信賣超7.64億元，自營商賣超（合計）19.55億元，其中自營商（自行買賣）賣超10.38億元，自營商（避險）賣超9.16億元。
台股今日以12,687.64點開出，盤中重挫逾200點，一度拉升至12,699.82點，權王台積電（2330）收437元，下跌7元、跌幅1.5%；欣興（3037）開盤跌停，盤中打開，以67.9元收盤，下跌7元，跌幅9.34%。
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