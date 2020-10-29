台股收跌130.84點 三大法人賣超188.16億

近幾個月來，全球股市都出現平台震盪、步履蹣跚的格局，最主要原因是市場正等待著美國總統大選揭曉，川普或拜登，誰入主白宮，攸關未來四年美國與中國的關係，也攸關全球地緣政治的變化，全球勢必屏息以待。

2020-10-29 12:00