美國大選底定前 蔡鎮村：投資人宜保守因應
受到美股重挫的影響，亞洲股市開低走低，台股也隨波逐流。台灣金融工程暨操盤手協會理事蔡鎮村指出，在台幣匯價又升破28.6之下，股王大立光（3008）及權王台積電（2330）賣壓出籠，加重加權指數跌幅，瞬間跌掉200點，跌破12,600點後，在美股電子盤走穩之下，台股跌幅跟隨收歛。
雖然台灣經濟數字穩健，但歐美新冠病毒疫情加劇，造成全球經濟復甦隱憂，國際金融市場隨之立即反應利空，還有美國大選選情撲朔迷離，淹沒了重量級科技股財報利多預期。
以台股籌碼分析，外資避險需求大增，這兩天來，買超台灣50反1（00632R）達30萬餘張，庫存達522萬餘張（本月增加約80萬張）。因此，在美國大選底定之前，投資人以保守因應為宜，或是建立選擇權買方避險（投機）策略。但進入秋冬季，更要關注新冠疫情的發展，若是造成金融市場的恐慌時，布局選擇權將是更佳策略。
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