歐美股大跌 投信：留意股價較便宜的美國以外區域

歐美股市昨（28）日賣壓沉重，也拖累台股今天表現，摩根投信表示，股市配置上，建議投資人可以留意股價水準較便宜的美國以外區域，如基本面較佳的亞洲及中國股市；安本標準投信也建議，投資人可將資金轉向中國股市、亞太股市與新興市場債市，或透過多重資產基金達到分散風險的效果。

美、歐疫情增溫，部分歐洲國家恢復隔離措施，市場擔心將衝擊經濟動能，加上美國經濟刺激方案似乎難在大選前通過，及美國選舉的不確定性，諸多雜音導致波動率驟升VIX指數超過40，美、歐股市28日終場跌幅普遍超過3%，包括標普500指數單日下跌3.53%、那斯達克指數下跌3.73%，道瓊歐洲600指數則是下跌3.56%。

安本標準投信投資長彭炫通表示，這波下跌主要反映過去一周面臨疫情爆發以來最嚴峻的時期，出現第三波確診數大幅上升的情況，全球風險性資產出現風險趨避的資金流向，與美歐股市相關的高收益債市出現0.5-0.6%不等較大的修正，各國政府公債價格則維持相對穩定。不過，相較於美歐的修正幅度，新興股債市、澳洲股市和中國A股則表現相對抗跌。

彭炫通說，目前市場基本面並未改變，跌幅可望在利空消化後收斂，不至於造成過大的崩跌，但相較於估值已在高點的美股、科技股，以中國為首的新興與亞洲股市因疫情受到控制，在這波影響中相對較小，後續仍有表現空間，建議投資人可將資金轉向中國股市、亞太股市與新興市場債市，或透過多重資產基金達到分散風險的效果。

摩根投信環球市場策略師林雅慧則指出，針對美股中長線成長趨勢題材，及今年財報表現相對強勁，近日價格回跌反而是相對不錯的進場點，但因股票波動大，建議投資人採分批布局。她也提醒，美股為今年全球股市中漲幅較多的區域，在股市配置上，建議投資人可以留意股價水準較便宜的美國以外區域，如基本面較佳的亞洲及中國股市，其近期股價相對美股強勢，更有助於分散股市配置的區域風險。

另外，相較美股，債券展現低波動穩健特質，林雅慧分析，全球各國央行仍採取非常寬鬆的貨幣政策，資金非常充沛，對股票及債券持續提供支撐。然而有鑑於美國總統選舉逼近，美股恐持續震盪，建議投資人可適度提升高評等債券部位，例如美國複合收益債券，有助降低投資組合波動。