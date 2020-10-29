台股跌破季線 終場跌130點收12,662

歐美股市收盤大跌，台股今(29)日盤中重挫逾200點。不過，尾盤跌幅收斂，終場指數下挫130.84點，收盤為12,662.91點，成交量1,865.99億元。

台股指數今日開盤指數12,687.64點，權值股領跌使開盤即下跌約190點，一度跌落至12,583點 ，跌破12,600點關卡及季線支撐。主要是歐洲疫情快速飆升，德法兩國擴大限制措施，美國四大指數收盤均下挫超過3%。

台積電（2330）今日開盤後曾跌至435.5元，收盤為437元，下跌7元、跌幅約1.5%；遭祝融之災的欣興（3037）開盤跌停，盤中打開跌停，收盤仍下跌7元，收盤價為67.9元，跌幅9.34%。

今日仍有多頭作價個股，包括聯電（2303）、南電（8046）、恆大（1325）、世芯-KY（3661），景碩（3189）及聯發科（2454）等股，富邦VIX（00677U）爆出45萬張巨量，收漲4.95%。

群益投顧說，明天有Apple財報公布，攸關台灣蘋概股能否回穩，不過，歐美疫情及美國總統大選的變數仍會使大盤面臨震盪，投資人宜嚴控投資風險。