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彭博攜手MSCI 推出新興亞洲ESG指數套裝

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導

響應ESG熱潮，彭博與全球領先投資決策支持工具暨服務供應商MSCI共同宣布，推出「彭博巴克萊MSCI新興市場亞洲信用環境、社會、企業治理（ESG）指數」之套裝產品，為市場上首見彭博巴克萊與MSCI合作發展的套裝產品，共由三種指數系列組成，主要追蹤日本以外的亞洲區新興市場美元計價信用債表現，並涵蓋ESG風險衡量。

MSCI美洲、歐洲、中東及非洲指數產品主管暨固定收益指數產品全球主管Jane Haines指出，全球市場正邁向一個重要轉折點，投資人積極要求將永續原則納入投資決策中，推動各種資產類別嶄新指數、工具及分析方式的需求。MSCI很高興與彭博攜手合作，為投資者提供全新的ESG指數系列。

此次ESG系列有三個旗艦型的ESG指數系列，能滿足不同的投資方法，分別是社會責任、永續性及ESG加權。此系列主要基於「彭博巴克萊新興市場亞洲美元信用指數」發展而成，並應用其他ESG適格標準或加權設計，規劃出一系列的ESG基準指數。

彭博亞太地區指數主管莊戟指出，在新冠肺炎影響下，有關投資ESG的討論持續升溫，投資人希望能藉此分散投資組合，特別是亞洲新興市場資產的投資收益。而新推出的指數套裝產品，滿足全球投資人對新興市場基準中，更多ESG考量因素與風險管理的需求，彭博也相當期待推出滿足市場需要的新產品。

彭博巴克萊指數為全球固定收益投資人最廣泛使用的參考基準，彭博本身也提供多種永續金融解決方案，包括數據導向的深入剖析，幫助投資人在投資過程納入ESG，另有結合與標準化公司報告及第三方數據的解決方案等數據資料，為投資人建構環繞ESG的分析研究流程。

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