台股跌破季線 台積電等權值股紛紛回測季線關卡

受到國際股市大修正影響，台股今（29）日跌逾百點反應，盤中不僅失守月、季線，還一度跌破12,600關卡。觀察市值前十大股票表現，台積電（2330）、鴻海（2317）、中華電（2412）、台塑化（6505）、國泰金（2882）、台化（1326）、南亞（1303）以及富邦金（2881）紛紛壓在季線之下震盪；僅聯發科（2454）和台達電（2308）季線有撐。

盤面上，受到新冠肺炎再度升溫，德、法等國都準備重新採取封城措施，防疫相關概念股再度成為盤面上的焦點，包含：毛寶（1732）、美德醫療、恆大（1325）、國光生（4142）等走揚。此外，友達（2409）、群創（3481）、南電（8046）、大成鋼（2027）、聯電（2303）、華邦電（2344）、南亞科（2408）等股紛紛開低走高，拉抬指數跌幅收斂。

展望後市，法人認為，美國大選剩倒數四個交易日，雖然震盪加大，然而選後不確定因素消除，股市終將回歸基本面主導。目前盤勢進入最後壓縮期，考量美股第3季財報可望優於預期、蘋果新機開賣傳捷報、大陸五中全會登場，基本面、政策面皆有助選後推升整體走勢上揚。

目前台股技術面中長期均線持續向上，下檔支撐強勁，今晨美股再度震盪拉回，建議逢回找買點，聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車、小塑等財報利多及第4季展望佳的業績題材股布局。