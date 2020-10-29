台股一度重挫200點 富邦VIX爆量衝高

富邦VIX（00677U）今(29)日開盤衝高至4.97元，漲幅超過6.6%， 開盤十分鐘即爆出12.4萬張成交量，昨日全天總成交量為18.5萬張。

由於歐美股市大跌，影響今日台股開盤走跌，盤中一度下跌超過200點，投資人恐慌搶進富邦VIX。

群益投顧表示，無論美國總統選舉結果如何，美股只會有一種走勢；任何預估某人當選會如何的報告，輕則被政治議題誤導，重則陷入杯弓蛇影的陷阱。成長題材股價空間大，注意聯電模式的量放大向上突破是否持續複製。蘋果與臉書將公布財報與展望，市場關注蘋果的iPhone 12銷售預期。