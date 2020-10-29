美股重挫 台股跌逾百點回測12,600關卡

美股開低走低，四大指數收盤全數重挫，使今（29）日台股下跌106.11點，開在12,687.64點，早盤在權值股領跌下，指數帶量走跌，早盤跌約190點，回測12,600關卡。

由於歐洲疫情快速飆升，德法兩國擴大限制措施，掩蓋了第3季財報利多消息，加上參議院已休會，確定紓困案選前無望通過，多項利空交疊使不安情緒席捲市場，拖累四大指數收盤均下挫超過3%。

終場四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌943點，或3.43%，收在26519點；標普500指數下跌119點，或3.52%，收在3271.03點；Nasdaq指數下跌426.4點，或3.73%，收在11004.8點；費半指數下跌77.9點，或3.38%，收在2222.98點。

街口投信指出，雖然Apple 5G手機發表後市場反應良好，基本面有所支撐，但由於美國總統大選前，兩黨民調膠著、美國紓困案反覆不定、新冠肺炎病疫苗可靠度不明朗、歐美新冠肺炎病例增加，台股受上述眾多利空影響，指數在高檔震盪；在美國總統大選前，街口投信指出台股仍呈現膠著的情形，量能萎縮，指數狹幅盤整。