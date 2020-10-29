台指期開盤跌145點 台積電期貨開跌8元

台指期今（29）日開盤12598點，下挫145點；台積電期貨近月合約開盤下跌8元，開盤價434元。

美股昨日收盤，四大指數重挫，跌幅介於3.39至3.73%。其中指標股蘋果、NVIDIA、特斯拉跌逾4%，AMD、美光、台積電ADR跌逾3%。

統一期貨表示，昨日外資現貨賣超72億，期貨部分增加1,393口，淨多單3萬口，十大交易人與特定法人合計買進3,892口。週選支撐與壓力區落在12,700至13,000之間，P/C Ratio降至1.03，整體籌碼中性看待。

統一期貨說，台股指數的月線扣抵在區間下緣，未來五個交易日指數若向下脫離目前震盪區間，月線與季線斜率將同步翻負。投資人在選前觀望為宜，待選後均線格局確立後再進場布局。