史上第六大！0056爆百組申購 除息創五紀錄

元大高股息（0056）今（28）日除息啟動爆量填息，不僅盤中交易活絡，初級市場也很熱，據元大投信統計，今天0056共受理182組申購，創下史上第六大，總額近30億元，加上此次除息有31萬人參與、規模一度膨脹到641億元、以及盤中零股高達58.8萬股的人氣，共締造五紀錄。

值得注意是，0056今天除息前，規模一度因反映淨值少掉30億元，隨即在今天除息有近30億元買盤進場，原規模從641億元掉到610億元，最新又達到639億元，幾乎跟沒除息一樣，足見此次買盤搶進非常踴躍！

0056近年由於ETF投資熱門，高配息的表現引發關注，使ETF除息前後屢屢締造紀錄，而今年在還沒除息前，較去年底規模就激增300億元，使總規模一度衝上641億元，受益人也突破31萬人，雙創新高，除息表現更堪稱是萬眾矚目。

0056今天一開盤人氣爆棚，就展現市場高度的關注度，原股價應該反映除息掉了1.6元的缺口，但在買盤熱烈湧入下，表現不跌反漲，早盤漲幅還持續衝破1%，導致股價相對淨值的溢價也達到1%，盤中零股同步活躍，一度超車台積電躍居零股交易王，終場0056大盤共累積11萬張成交量，盤中零股也爆出58萬股，較27日的17萬股翻兩倍以上。

由於盤中交易活絡，元大投信統計，0056今天累積多達182組申購，創下史上第六大，總額直逼30億元，為今年3月23日規模增38億元以來最多，配合參與受益人、除息前的規模奔高、以及盤中零股同步刷新猷，至少締造五項紀錄。

其中，溢價狀況在今天午盤過後，0056股價就有靠攏淨值收斂的情況，到尾盤溢價幅度僅0.2%，恢復正常，投資人若想卡位填息，明天仍能留意進場時機，但也要注意近期大盤震盪，建議分批布局較能分散風險。