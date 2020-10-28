產業能見度高 自行車、鋼鐵族群逆勢抗震
台股今（28）日受制於美股連日走軟，以及市場避險賣壓湧現，回測月線支撐，但產業能見度高的美利達（9914）、東和鋼鐵等自行車、鋼鐵族群，獲得法人買盤進駐，股價逆勢收高，匯聚盤面多頭人氣。
美國總統大選倒數計時，雙方陣營仍呈現拉鋸，加上新冠肺炎疫情在歐美地區確診人數再度飆升，多方缺乏進場誘因，台股今日在台積電為首的權值股領跌下，收跌81點，市場資金聚焦風電、水泥、資產、自行車、鋼鐵等傳產類股。
天氣轉涼後待在室內密閉空間時間變長，導致歐美地區疫情攀升，進一步帶動自行車需求暢旺，客戶一路追加訂單的美利達除第3季獲利優於預期外，隨缺料問題解決，10月營收將重啟動能，吸引投信積極認養，今日狂飆8.4%收284元，改寫歷史天價。
自行車鍊條大廠桂盟本周五可轉債即將掛牌，今日上漲2.5%，收盤來到205元轉換價；至於辦理5,000萬股現增，發行價暫定12元的愛地雅，也大漲8.1%收13.25元，顯示投資人好看自行車產業未來景氣，募資動作獲得認同。
鋼鐵族群方面，除景氣回溫帶動鋼價上揚的利多外，具題材個股也紛紛表態，大成鋼受惠於美國對18個國家銷美鋁捲板加徵關稅，以及營運逐漸走出谷底，獲得投信逢低進場，今日大漲6.5%收22.9元，蓄勢挑戰半年線反壓。
鋼筋廠拜全台營建工地年底前趕工需求，出貨量穩定提高，預估此一榮景可望延續至年底，激勵東和鋼鐵今日拉出連六紅走勢，漲1.6%收30.4元，有機會再戰9月17日31.3元前波高點，另一檔海光同步收高，企圖收復10元票面。
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