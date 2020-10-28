台股收跌81.26點 三大法人賣超136.93億
台股今（28）日開低走低，早盤雖企圖上攻，一度翻紅至12,879.98點，但在權值股走弱下，蘋概三王齊收黑，終場以12,793.75點作收，下跌81.26點，成交量1,762.05億元；三大法人賣超136.93億元。
統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超72.11億元，投信賣超9.02億元，自營商賣超（合計）55.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.52億元，自營商（避險）賣超18.27億元。
台股今日以12,853.76點開出，盤中一度翻紅小漲，但在權值股走弱下，指數再翻黑，台積電（2330）、鴻海（2317）收黑且失守月線，大立光（3008）也下跌作收，大盤終場收在12,793.75點，跌幅0.63%。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言