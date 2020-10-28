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台股收跌81.26點 三大法人賣超136.93億

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導

台股今（28）日開低走低，早盤雖企圖上攻，一度翻紅至12,879.98點，但在權值股走弱下，蘋概三王齊收黑，終場以12,793.75點作收，下跌81.26點，成交量1,762.05億元；三大法人賣超136.93億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超72.11億元，投信賣超9.02億元，自營商賣超（合計）55.79億元，其中自營商（自行買賣）賣超37.52億元，自營商（避險）賣超18.27億元。

台股今日以12,853.76點開出，盤中一度翻紅小漲，但在權值股走弱下，指數再翻黑，台積電（2330）、鴻海（2317）收黑且失守月線，大立光（3008）也下跌作收，大盤終場收在12,793.75點，跌幅0.63%。

自營商 台股 權值股

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