台股收跌81.26點 三大法人賣超136.93億

盤中零股交易新制上路，不只小資族理財出現新選擇，學生黨也躍躍欲試，在股票選擇上，如台積電、玉山金等人氣都相當火爆。然而近日卻有人持反向意見，直言「傻子才買台積電」，舉多三支必買股票，原因被網友大讚「好有才」！

2020-10-28 09:49