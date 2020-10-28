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查江蘇台商竟揪出陰變陽法境外移入 樣本DNA證實錯置

台積電續坐穩零股人氣王 0056竄升

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
盤中零股上路第三日熱門TOP10。記者高瑜君／整理
盤中零股上路第三日熱門TOP10。記者高瑜君／整理

盤中零股交易上路第三天，今（28）日交投持續熱絡，權王台積電（2330）持續坐穩零股人氣王，且成交股數突破80萬大關、而亞軍則由元大高股息（0056）竄出，敦泰（3545）持續排行第三名，普遍而言，成交量能皆持續放大，人氣前十名成交股數紛紛突破10萬。

觀察今日盤中零股交易狀況，成交股數前十名包含：台積電成交81.04萬股、元大高股息58.88萬股、敦泰28.89萬股、玉山金（2884）21.37萬股、鴻海（2317）18.30萬股、第一金（2892）15.98萬股、國產（2504）13.01萬股、矽統（2363）12.62萬股、茂迪（6244）12.46萬股以及元大台灣50（0050）為11.24萬股。

儘管台股今日一度跌逾百點，然買盤持續逢低進場布局，台積電成交量成長約47%、元大高股息更是挾著今日進行除息交易，買盤持續湧入，推升成交量成長234%，股價也邁向填息之路。

台積電 高股息

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