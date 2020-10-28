台積電、0056量能三級跳 盤中零股總成交額衝7.5億元

盤中零股交易進入第三天，今天一度因元大高股息（0056）除息奪下交易人氣王，不過隨後在0056漲幅收斂靠攏淨值，權王台積電再度超車重奪人氣第一，累積台積電全天成交破81萬股，再超越前兩天的26萬股及55萬股，0056則以58.8萬股居次，另敦泰、玉山金等人氣股也持續累積逾10萬股，合計今天盤中零股前十大標的都有10萬股以上買氣，使總成交額再衝7.5億元新高。

今天盤中零股共計成交661萬股，總額7.5億元，都是新制開放來最佳。值得注意是，27日盤中加盤後零股不過7.7億元，今天光盤中就有7.5億元，加上盤後應可達8至9億元，相較過往盤後1億多元的成交額，盤中零股開放三天就讓零股交易有近乎「十倍速」的增長！

當中，台積電今天成交破81萬股，較首日26日的26萬股成長逾二倍，總額3.6億元，也比昨日再增逾1億元，連兩天都增億元以上，持續扮演人氣領頭羊。

而0056今天達58萬股，也比27日17萬股增兩倍，這兩檔高人氣指標相對首日或次日均有三倍速的增長，凸顯盤中零股買氣量滾量加速衝。

至於今天盤中零股十大交易標的，分別是台積電81萬股，0056 58萬股，敦泰28萬股，玉山金21萬股，鴻海18萬股，第一金15萬股，國產13萬股，矽統12.6萬股，茂迪12.4萬股以及元大台灣50 11萬股。