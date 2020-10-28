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八貫企業29日業績發表會 11月下旬掛牌上市

經濟日報 / 記者王皓正／台北即時報導

由富邦證券輔導的八貫企業股份有限公司（股票代碼：1342；以下簡稱：八貫企業）於明（29）日舉行上市前業績發表會，預計於11月下旬掛牌上市。

八貫企業成立於71年6月，從事於環保材料TPU（Thermoplastic Urethane，熱可塑性聚氨酯彈性體）機能性布料及成品組件之研發、生產及銷售，TPU因為薄膜性能優異且應用領域廣，因具備100％環保的特性逐漸替代PVC塑料，近年已成為發展最快的新型材料，應用範圍自工業拓展至醫藥、航太、環保等。而八貫企業為全球少數擁有二次加工與三次加工技術能力之公司，位居產業供應鏈中、下游市場，其產品主要應用於醫療、戶外、航太救生及工業運用及其他領域。八貫企業約有九成收入來自於外銷市場，目前主力客戶多為歐美一線品牌。

富邦證券資深副總經理吳春敏表示，八貫企業專攻高端醫療、戶外、航太救生及工業運用等領域，新冠肺炎疫情帶動歐美市場對醫療床之需求，因此醫療類成品營收持續成長。另外，隨各國逐步解除封城禁令，對戶外休閒管制開放，歐美民眾崇尚戶外休閒活動而逐漸回復常態，亦帶動戶外產品訂單回溫，可望持續擴大公司營運規模及提升競爭力。

八貫企業憑藉TPU塗佈貼合的核心技術，主攻與生命安全相關的醫療及救生市場。八貫企業董事長劉宗熹指出，八貫企業產品全在台灣宜蘭製造，且隨著TPU機能性布料應用愈來愈廣泛，公司已斥資近新臺幣(下同)4億元在宜蘭龍德工業區興建占地3千坪新廠區，並已取得經濟部「根留臺灣企業」資格核定，規劃導入智慧化高週波產線，擴大醫療、戶外成品及組件產能，預計明年第二季量產，將為公司中長期營運再添動能。

展望未來，八貫企業可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，且TPU機能性布料可應用於多項領域，因應市場規模及應用領域持續成長，期許能持續締造優良的經營實績，以不負股東對公司的期許。

八貫企業108年度營業收入為14.42億元，毛利率為24.83%，每股稅後盈餘（EPS）為3.08元，發放現金股利2.5元，以回饋股東對公司的支持；109年上半年度營業收入為7.12億元，毛利率為23.58%，每股稅後盈餘(EPS)為1.44元，營收及獲利表現穩健。

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