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盤中零股人氣王換人！ 0056除息超越台積電

經濟日報 / 記者趙于萱／台北即時報導
0056今（28）日除息盤中零股買氣衝第一。（基本市況報導網站）
0056今（28）日除息盤中零股買氣衝第一。（基本市況報導網站）

高人氣ETF-元大高股息（0056）今（28）日啟動除息，由於過往良好的填息紀錄及今年有5.4%的除息缺口，不僅一開盤湧入大量買盤，盤中零股也已累積19萬股，超越前兩天穩坐「人氣王」台積電（2330）的13多萬股，躍居新盤中零股人氣王。

0056過往除息都會寫下紀錄，而今年在ETF投資盛行下，該ETF還沒除息率先寫下規模逾640億元、受益人破31萬人兩紀錄，即今天有多達31萬人參與0056的除息，為台股ETF史上最多。在不錯的配息和填息記錄下，該ETF今天除息又湧入大量買盤，啟動爆量填息，盤中零股跟著夯。

0056今盤中零股首盤就撮合1萬股，後在買盤持續進場下，9時40分左右已累積13萬股，將近10點再突破19萬股，超越盤中零股首日的14萬股和次日的17萬股，反映小資族善用零股搶價差。

也因為買盤大舉搶進，0056盤中零股人氣比前兩天人氣王的台積電還多，到10點左右台積電約累積13萬股，今天0056買氣一路超前。

而0056整股交易直逼6萬張，更已超越9月24日5.1萬張，將挑戰8月20日5.8萬張，再超越就看3月20日8.8萬張的紀錄，盤中溢價也因此擴大到1%，人氣大爆發。

零股 除息 台積電 元大

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