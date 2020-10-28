殖利率5.4%吸引人！0056啟動爆量填息 漲幅衝1％

台股ETF人氣NO.1的元大高股息（0056）今（28）日啟動除息！股息殖利率5.4%，股價反映出現1.6元的缺口，雖然還有27元高價，但因難得掉了5%多的息值，投資人開盤大舉搶進，帶動0056暴漲1%，盤中溢價也擴大到1%，法人呼籲留意買「貴」的投資風險。

0056今天除息1.6元，昨日淨值率先反映從29元降為27.98元，今日開盤ETF原本也要反映，但因首盤就有大量買盤湧入卡位，該ETF年年填息、此次也可望填息，或著眼難得掉了5%的息值而大買，使0056不僅沒有反映大盤的下跌，直接跳漲開出，盤中漲幅還擴至1%，最大超過1.2%，遠凌駕大盤表現，躍居盤面強勢指標。

0056首盤就有2,528張成交，9時40分左右再衝破4.8萬張，已超越昨日的3.5萬張，也是9月24日5萬多張以來最多，足見買盤搶進踴躍。而0056盤中零股交易同步活絡，才40分鐘多已經成交13萬股，有望超越盤中零股首二日的14萬股和17萬股。