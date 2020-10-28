傻子才買台積電？她曝零股交易「三支必買」 網讚：邏輯天才

盤中零股交易新制上路，不只小資族理財出現新選擇，學生黨也躍躍欲試，在股票選擇上，如台積電、玉山金等人氣都相當火爆。然而近日卻有人持反向意見，直言「傻子才買台積電」，舉多三支必買股票，原因被網友大讚「好有才」！

一名女大生26日在Dcard發文表示，盤中零股交易上路，她和朋友腦力激盪研究股票後，認為「傻子都買台積電」，反而王品、寬宏藝術、六福三支才是「必買股票」，就算掛漲停也一定要買到！

她隨後解釋，這三支股票的優勢在於股東會紀念品相當優質，以六福為例，花22元買進1股，即可在股東會當日憑開會通知單免費進六福村遊玩，等於省下一張近千元的門票費。而寬宏、王品則是提供300元以上的展覽交換券，及2200元的美食抵用券，對比不滿百元的零股交易價，實在超級划算。

特殊的切入點立刻引起網友討論，讚她「紀念品超人」、「精打細算大師」、「有點東西，欣賞妳的想法」、「邏輯天才耶」、「真虧你想得到……我只想著套利」。有些人表示自己也迷你股東，每年都會期待股東會的紀念品，也曾「用零股拿到股東會通知單去遊樂園玩」，並提出如中鋼也是屬於「股價上不去但紀念品很好」的公司。

不過也有人認為，若要靠零股交易賺股東會紀念品，必須好好研究各公司的眉角，因為不是每間公司都會發紀念品給零股股東，或是必須自己花錢花時間去領開會通知書。「很多都有限制1000股以上才能領贈品」、「有一些公司零股通常不發開會通知書」、「現在大多數公司都要一張才能領紀念品，就是幾年前就有風潮買一股拿紀念品，所以很多公司早就改了」。