美股續弱 台股開跌21.25點

美股續弱，台股今（28）日開盤下跌21.25點，開在12,853.76點，早盤在台積電（2330）、鴻海（2317）、大立光（3008）等跌幅收斂、聯發科（2454）表現支撐下，拉抬指數由黑翻紅。

昨日道瓊弱勢震盪，四大指數收盤跌多漲少，由於歐美疫情的再次升高，掩蓋了第3季財報利多消息，並拖累金融、汽車等族群表現疲弱；加上新紓困案選前通過無望，以及觀望總統大選等利空，壓抑道瓊與標普500指數均小幅收黑，不過科技巨頭FAANG與微軟全數上漲，提振那斯達克指數表現強勢。

終場美股四大指數跌多漲少，道瓊工業指數下跌222.1點，或0.80%，收在27,463點；標普500指數下跌10.2點，或0.30%，收在3,390.68點；Nasdaq指數上漲72.41點，或0.63%，收在1,1431.3點；費半指數下跌7.54點，或0.32%，收在2,300.90點。