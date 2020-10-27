現金為王！壽險業連二月減持台股已破千億元

現金為王！壽險業連二個月減碼台股累計已破千億元水準。據保險局今（27）日公布最新統計，壽險業9月對台股部位市值減少了428億元，若加計8月減碼的655億元，已連續二個月減碼台股，相對現金部位大增，國內外9月底合計已達到1兆6,554億元，顯示心態相對保守，手握現金持盈保態。

美國11月大選在即，歷史經驗金融市場波動加大，保險業資金運用也傾向以保守防禦型為主，據保險局最新公布統計，除了現金外，9月各項投資幾乎都呈現減碼，其中以台股部位減少最多，減持高達428億元，其次則是國內債券ETF的413億元，國外股票部位也減少了309億元。

由於台股指數連二個月都陷入橫盤整理格局，7、8月指數均減少75點，因此壽險業投資台股的部位隨市值下跌，不過指數連二個月下跌幅度僅1.1%，但壽險業連續二個月對台股部位卻合計減持達到1,083億元，減幅達到6%，顯然壽險業明顯落袋為安的心態。國外股票方面9月部位也減持309億元，顯示對於美國大選在即，壽險公司選擇審慎以待，減持風險性資產。

因壽險業國內外投資運用均減少，因此現金部位大幅上升，截至9月底國內外現金部位已飆上1兆6,554億元，創下近期新高紀錄，其中國內連續三個月成長，外幣也單月由負轉正，合計國內外單月增加1,045億元。

因市場風險增加，壽險國外投資增加速度也放緩，據保險局公布，截至9月底為止，壽險業整體海外投資金額達新台幣18兆2,508億元，較8月出現負成長，占可運用資金比重亦下降至65.46%。是否保險有將海外資金匯回台灣？保險局官員表示，壽險業資金進進出出，評價損益會變動 ，因此無法從數字上確認資金有沒有匯回。

另外國際板債券投資，儘管提前贖回潮仍持續，壽險業9月仍減少43億元，餘額達3兆9,294億元，占其可運用資金的14.09％，但今年以來，壽險國際板債券投資金額仍是少了約1,533億元。

至於去年壽險大幅加碼9,700多億元的新台幣計價、主要投資海外債券的國內債券ETF，在保險局緊盯後，今年投資速度也放緩，前八月原本還有加碼371億元，但因9月大減413億元，因此今年來等於不增反減，截至9月底餘額剩1兆3,005億元，占資金比重為4.66%。