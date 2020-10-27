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殖利率5.4%！0056拚填息 善用盤中零股賺價差

經濟日報 / 記者趙于萱／即時報導
元大高股息（0056）將在明（28）日正式除息。 報系資料照
元大高股息（0056）將在明（28）日正式除息。 報系資料照

高人氣台股ETF-元大高股息（0056）將在明（28）日正式除息，在接連幾天的搶息買盤湧入，今日最新結算規模雖短少30億元，主要反映淨值將除息而下滑，但總規模610億元仍為掛牌來高峰，其中，投資人若不計畫領息事先退場或來不及卡位，仍可留意該ETF年年填息表現，特別是盤中零股已經開放，小資族也能賺價差。

0056將在明天除息1.6元，今日收盤價殖利率有5.4%，相對於台股上市櫃公司受疫情衝擊，今年平均值利率下滑到3.2%，0056高出逾2個百分點。過往年年填息表現，也有機會提供優於定存的回報。

其中，若對比0056過去五年表現，平均殖利率約4.99%，亦高於台股平均4.07%，且今年台股平均股利率較近五年來得低，但0056卻高於平均。也因為0056不錯的表現，今年公告除息後頻頻吸引買盤。

元大投信統計，0056在10月初公布配發1.6元現金後，幾乎天天規模都成長，到26日止，規模一度達到641億元頂峰，而今日雖反映除息減少，淨值從29.61元掉到27.98元，但規模減約30億元，減幅僅4.8%，低於淨值減幅5.5%，代表今日持續有買盤湧入，且總規模610億元仍為上市櫃ETF「前七強」。

法人指出，0056明天開盤股價就反映除息下滑，投資人若事先棄息或來不及參與，仍可留意該ETF年年填息的潛在價差機會。以今年除息缺口5.4%來說，完全填息能賺到5.4%，在大盤震盪之際，不失為投資機會。

尤其台股本周開放盤中零股，0056在即將除息帶動下，26、27日連續兩天都有不錯交易量，除首日累積14.4萬股，今天更達到17.6萬股，人氣晉升前四強，僅次於台積電、玉山金和敦泰的買氣。

小資族及價差族可善用零股買0056，卡位潛在填息機會，若是實力雄厚的投資人，也能整股買進，獲利空間有機會增加。

資料來源：元大投信
資料來源：元大投信

除息 台股

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