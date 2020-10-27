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外資連三賣、台積電回測月線 小資族趁機搶零股

經濟日報 / 記者楊伶雯／即時報導
盤中零股交易上路第二天，台積電持續穩坐零股人氣王寶座。 報系資料照
盤中零股交易上路第二天，台積電持續穩坐零股人氣王寶座。 報系資料照

盤中零股交易上路第二天，台積電（2330）今（27）日收在447元，下跌3元，跌幅0.66%，股價回測月線，單日市值縮水777.91億元，統計外資賣超7,628張，連三賣；但是小資族卻願意用比整股成交價還高的價格買進零股，讓台積電持續穩坐零股人氣王寶座。

台積電第3季稅後純益1,373.1億元，每股純益5.3元，大賺超過半個股本；累計今年前九月稅後純益3,751.19億元，每股純益14.47元；預估第4季財測目標，合併營收預計將介於124~127億美元間，將再刷新歷史紀錄；以新台幣28.75元兌1美元匯率假設來計算，毛利率預計介於51.5~53.5%間，營業利益率介於40.5~42.5%間。

英特爾可能將7奈米晶片委外生產，美系外資表示，英特爾可能在明年上半年外包給台積電代工，預計可多創造近百億美元的營收，進一步挹注明年營運。

台積電今日以447.5元開低，一度下滑至445.5元，盤中高點為448.5元，終場收在447元，下跌3元，市值11.59兆元；統計三大法人合計賣超台積電8,377張，其中外資賣超7,628張，連三賣，合計賣超13,456張。

台積電股價回測月線，但仍是新上路的盤中零股交易人氣王，統計台積電今日盤中零股交易成交股數55.05萬股，合計盤後零股的成交股數為62萬1,238股；盤中零股收盤價為449元，較整股收盤價447元高。

證券分析師黃漢成認為，投資人願意用比整股成交價高的價格去買零股，主要是市場熱度，及看好的情緒造成，「怕買不到」、「想趕快買到」都會造成追買情況出現；他坦言，股市老手及中實戶並不會去看零股交易，因此，會買零股的多是股市新手或是小資族，更容易陷入追高殺低的迷思中。

台積電 零股

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