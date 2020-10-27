降評第一槍！外資喊欣興、南電「減碼」

ABF雙指標欣興（3037）、南電（8046）一度被外資追捧接力喊價，但里昂證券最新報告卻開出「降評」第一槍！里昂表示，由於中國大型基地台客戶需求退出，短線ABF載板毛利可能低於預期，導致欣興、南電近幾季的獲利增幅大幅萎縮，對比現在股票評價都偏高，雙雙從「買進」評級跳砍到「減碼」。

值得注意是，里昂依舊強調看好ABF長線需求，惟短期市況惡化，供應鏈業績恐澆熄市場熱忱，因此率先調整欣興和南電評級，等待更好的買進時機。

受到利空衝擊，欣興、南電今盤中都反映下挫，欣興尾盤大跌4.4%，全天爆量6.2萬張收81.6元，南電則開低走高終場獲多頭拉漲2元，收121元，漲幅逾1.6%。

里昂表示，中國重量級基地台客戶需求自第3季退出，已導致ABF載板的溢價幅度萎縮，由於此客戶貢獻欣興和南電今年營業利益各達15%-20%、40%-45%，預期最快兩家載板廠第3季毛利率就受到影響，接下來幾季的獲利增幅也會大幅收窄。

里昂指出，一些客戶基於ABF載板短缺，仍向欣興和南電爭取更高的報價確保長線產能，但由於大客戶退出，廠商要填補缺口都來不及，因此保守看需求減少的衝擊大過漲價效應。

原先里昂預期，第4季ABF載板將較第3季調漲10%-15%，目前僅預測5%，並點名欣興基地台和單晶片毛利率將無可避免受到客戶退出衝擊，另外還有SLP內容升級恐低於預期的隱憂，將其2021-2022年每股純益（EPS）下修23%、21%。

南電5G基地台毛利也預期受到影響，里昂認為，為填補客戶需求，南電應會更積極爭取新的訂單，不過量產能否有短的學習曲線有待觀察，2021-2022年EPS分別下修30%、27%。

里昂最新對欣興2020-2022年EPS預測調整為2.8元、4.04元、5.82元，南電預測為5元、5.2元及6.6元，目標價分別砍至84元及117元。