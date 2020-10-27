美房地產指數漲 台投資人透過複委託可當美國人的房東

透過複委託也可以當美國人的房東。永豐金證券表示，新冠肺炎疫情之下，美國住房市場價量齊揚表現亮眼，新屋及二手房8月銷售雙雙創下14年新高，美國道瓊房地產指數（Dow Jones USReal Estate Index）自3月23日低點以來漲幅達43.3%，低利率及供需不平衡為住宅市場帶來長線投資機會，台灣投資人以複委託投資ETF就可以參與美國整體住宅市場當美國人的房東。

根據全美房地產經紀人協會(National Association of Realtors, NAR )的資料顯示，美國8月二手房的房價中位數躍升至31萬美元，較去年同期成長11.4%；另從房屋銷量來看，不論是新屋或二手房在8月的銷量都創下近14年新高，8月二手房銷售量(折合年率)同比上升10.5%至600萬戶，而新屋銷售量折合年率亦攀升至101萬戶，為2006年以來首見超過100萬戶。

住房市場的熱絡也反應到股價表現上，美國道瓊房地產指數自3月疫情股災後低點221.06點至10月23日收盤316.68點漲幅達43.3％，永豐金證券表示，美國房產市場規模龐大，衍生的房貸業務、REITS與相關衍生性金融商品多元，僅REITS為主要標的資產的ETF就有36檔之多，台灣投資人以複委託投資房地產相關ETF就可以參與美國房市成長，不論是單筆投資還是定期存股，小資金也可以當起美國人的房東。

永豐金證券表示，美國住宅市場在肺炎疫情下呈現成長走勢，民眾為躲避疫情搬離市區遷移到郊區的意願與動機明顯提升，而低利率及供需不平衡成為支持美國住宅市場具備長線投資機會的兩大利基點；為緩和疫情衝擊，全球央行相繼採取擴大寬鬆措施，美國兩次降息6碼、無限量QE與各種刺激舉措，為市場注入低利率成本的資金熱潮。

就供需面來看，永豐金證券表示，疫情期間營建工地無法進行運轉，造成原本已經供給短缺的情況更趨於惡化，4月新屋開工跌破百萬戶至93.4萬戶， 8月成屋庫存的可供給月數下探3個月創歷史新低月，凸顯出美國住宅供給短缺的現象。