台積電衝55萬股 盤中零股挑戰6億成交額

台股盤中零股交易第二天，碰上盤勢波動催出買氣，權王台積電（2330）首盤就蹦出4.2萬股超大買氣下，全天再累積55萬股，較26日的26萬股翻倍有餘，此外，玉山金（2884）、敦泰（3545）、元大高股息（0056）、第一金（2892）、鴻海（2317）、茂迪（6244）等熱門股也衝破10萬股，拉抬整體盤中零股交易額衝上5.88億元，超越首日4.2億元將近四成之多。

據統計，今天盤中零股人氣第一，再度由台積電拿下，全天成交高達55萬股，比26日的26萬股激增逾110%，首日人氣第二的玉山金達到22萬股，也超越前一日20萬股，還有敦泰累積18萬股、元大高股息17萬股、第一金11萬股、鴻海10萬股等，持續超越首日表現。

太陽能族群強漲，指標股茂迪爆出10.5萬股進榜十強，是與首日交易名次成長最多的股票，另熱門配息的官股金控合庫金（5880）、華南金（2880）及元大台灣50（0050），也持續活躍累積逾8萬股，人氣入列十強。

由於市場買氣更熱烈，今天全天盤中零股成交539萬股，突破500萬股，成交額5.88億元，也直逼6元億大關，26日首日則累積493萬股及4.2億元。