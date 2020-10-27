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盤中零股第二日 台積電坐穩人氣王、這幾檔也續熱

經濟日報 / 記者高瑜君／即時報導
盤中零股上路第二日熱門TOP10。資料來源：券商看盤系統 高瑜君／製表
盤中零股上路第二日熱門TOP10。資料來源：券商看盤系統 高瑜君／製表

盤中零股交易上路第二天，今（27）日交投依然熱絡，權王台積電（2330）持續坐穩零股人氣王，玉山金（2884）以及敦泰（3545）也續坐穩二、三名；今日盤中零股成交量明顯放大，台積電今日總成交股數比昨日成長逾一倍，今日繳出逾55萬股的成績單、玉山金成交量也成長逾1成。

觀察今日盤中零股交易狀況，成交股數前十名包含：台積電成交55.05萬股、玉山金22.92萬股、敦泰18.62萬股、元大高股息（0056）17.63萬股、第一金（2892）11.52萬股、鴻海（2317）10.78萬股、茂迪（6244）10.58萬股、合庫金（5880）9.73萬股、華南金（2880）8.98萬股以及元大台灣50（0050）為8.77萬股。

可以發現，傳產族群變化較大，太陽能茂迪則廠挾著股價表現逆勢上漲優勢，從昨日的第十三名，今日擠進前十名；長榮（2603）則在今日摔出前十名之列。其餘金融股、具有高股息、產業龍頭、趨勢正確以及盤面焦點股仍然受到零股交易人的青睞。

台積電 玉山金 零股

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