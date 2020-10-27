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當沖急遽升溫 DR股飆風再起？

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
股價走強的「當沖強勢股」成為投資人追捧的新焦點。圖為示意圖。報系資料庫照
股價走強的「當沖強勢股」成為投資人追捧的新焦點。圖為示意圖。報系資料庫照

存託憑證(DR股)今(27)日再現漲停高潮，經過近期的當沖急遽升高後，今日多方略勝一籌。

美德醫療（9103）、泰金寶等DR股今日盤中曾有10檔亮燈漲停；經過昨日當沖激烈升高後，這些DR股今天衝上漲停板，出現量縮現象，因部分DR股的融券張數不低，能否有軋空走勢尚待考驗。

泰金寶-DR昨日成交量高達25.3萬張，當沖高達18.8萬張；美德醫療-DR昨日成交9.9萬張，當沖有7.4萬張；晨訊科-DR昨日成交8.1萬張，當沖量達5.7萬張。

泰金寶-DR融券單日增加2,869張，融券張數突破萬張；美德醫療-DR融券張數減少1,167張；晨訊科-DR減少713張。

分析師表示，DR股因為多日重挫，股價跌深後就出現搶短，但因仍有風險，所以投資人儘量採當日沖銷操作，部分DR股因融券張數較多，也成為能否有軋空行情的討論 ，但台灣證交所一直提醒投資人留意DR股風險，所以投資人介入DR股還是要嚴控投資風險為佳。

DR股 泰金寶 當沖

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