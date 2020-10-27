外資估聯發科Q4營收持平 調高目標價至776元
聯發科（2454）將在10月30日召開法說會，美系外資預估第3季毛利率有機會達財測高標，第4季營收有機會與第3季持平，法說會則是聚焦五大重點，重申聯發科加碼評等，目標價由768元調高到776元；聯發科今(27)日開平走高，盤中漲幅逾1%。
美系外資表示，聯發科第3季營收季增44%，由於華為在美國禁令生效前溢價拉貨，預估毛利率可落在財測的41.5~44.5%高端，受惠於電視SoC、WiFi 6、4G及5G智慧手機晶片需求強勁，第4季營收有機會與第3季持平，毛利率約43%。
美系外資指出，法說會將聚焦五大重點，包括申請華為發貨許可證的進度；大陸智慧手機庫存風險；5G晶圓代工供應緊張下，SoC平均售價及毛利率趨勢；跨足蘋果的項目設計機會和時間點；WiFi 6、電視SoC(系統單晶片)、ASIC(客製化晶片)業務等的情況。
美系外資重申聯發科加碼評等，目標價調高至776元，聯發科今日以674元平盤開出，一度拉升至685元，盤中漲幅1.33%；台股今日開低，高價股普遍下跌，千金股部分股王大立光（3008）、矽力-KY（6415）都下跌，高價股以聯發科、亞德客-KY（1590）、富邦媒（8454）等股守住紅盤。
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