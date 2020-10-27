快訊

5種人不宜打！台灣首例接種後病危…流感疫苗怎麼回事？

贏了官司又如何？被仇恨捆綁 輸掉孩子身心健康的離異父母

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國總統大選倒數 台股兩現象明顯浮現

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
美國總統大選進入倒數階段，台股也隨之有所變化，一方面當沖攀升到近期現象，另一方面，部分個股資券同步升高，多空對峙更明顯。報系資料照
美國總統大選進入倒數階段，台股也隨之有所變化，一方面當沖攀升到近期現象，另一方面，部分個股資券同步升高，多空對峙更明顯。報系資料照

美國總統大選進入倒數階段，台股也隨之有所變化，一方面當沖攀升到近期現象，另一方面，部分個股資券同步升高，多空對峙更明顯。

台股當沖升高，昨(26)日台股當沖交易戶數攀升到近期新高的8.2萬戶， 交易金額占市場比例35.97%也是近期新高。此外，融資餘額與融券張數也同步走揚，如觀察近期資券同步增加的個股，可發現盤面較強勢的彩晶（6116）、旺宏（2337）、安集（6477）與長榮航（2618）等股； 此外，聯電（2303）、華邦電（2344）及長榮的融券也明顯增加，一天增加近千張。

多位分析師表示，10月以來的台股成交金額相對不高，近期更有萎縮現象，主要是投資人擔心美國總統大選的選情變化衝擊金融市場，連帶使台股有大幅波動可能，因此，出現投資人傾向不抱股過夜的作法，造成當天當沖有增加趨勢，部分個股也出現一兩天的短線交易現象， 使得個股股價呈現一天強、一天弱。

雖然大盤量縮，但指數也維持在12,800~13,000點區間整理，因此，也出現多空對峙部分個股現象，聯電、華邦電、彩晶及長榮等股的資券有所變化，但股價維持在相對高檔待變。分析師表示，因為企業後續業績仍呈現成長，熟悉基本面的投資人會進場承接，部分投資人則研判股價已在高檔，如美國總統大選出現風吹草動的重大變數，很可能會衝擊股市，所以也逢高放空。

台股 個股 當沖

延伸閱讀

2024總統熱門人選 侯友宜、賴清德交頭接耳談這個

2024大選可能人選？賴清德：現在不是談這個的時候

台股向下修正 盤中跌破12,900點

台股逼近萬三，外資何時加碼？大咖：把握「這兩個月」，台幣台股可能再強一波

相關新聞

盤中零股再爆發！台積電首盤成交增三倍 衝破8.8萬股

台股盤中零股上路第二天，買氣再噴發！首日拿下人氣王的權王台積電（2330）繼26日首盤撮合9,000多股，今（27）日第...

集團小金雞！永豐實登興櫃首日 股價一度大漲近六成

永豐餘集團旗下重要旗艦子公司永豐實（6790）今（27）日登錄興櫃，興櫃首日歡度蜜月，每股認購價格為39.5元，但一早股...

估十月出口可望再創高 相關個股有機會？

國際貨幣基金(IMF)上週(10/19)舉辦線上虛擬會議，會中討論數位貨幣(CBDC，Central Bank Digital Currency)，美國聯準會(FED)主席鮑爾在會中表示，美國已經針對數位貨幣深入研究。其實，不只美國，全世界已經有80％的國家央行正在認真考慮數位貨幣的可行性和執行方案。

台股逼近萬三，外資何時加碼？大咖：把握「這兩個月」，台幣台股可能再強一波

最近外資持續買入避險ETF，是否需要跟著留意？作者認為此舉是「適度」的避險，不必過度擔心。在美國大選塵埃落定之後，外資極有可能在11、12月開始反手加碼台股，屆時台灣股市、匯市皆會再走強一波。

專家觀點：第一波疫情漲防疫 第二波看雙A

新冠疫情新增病例屢創新高，第一波疫情遭重創的二個歐洲國家宣佈大規模措施以遏制疫情蔓延。義大利本週起全國所有餐廳、酒吧下午6點前關閉。西班牙宣佈全國宵禁，進入緊急狀態。美國上週五新增確診8.3萬人，創新高。接下來6～12週，整個第二波疫情進入高峰。

台股不變應萬變 轉單、低本益比、防疫仍為首選

美國紓困法案反反覆覆，市場觀望心態顯現在低迷的成交量。雖然拜登民調佔優勢，但鹿死誰手沒人能保證，美國大選不確定性因素未消除前，估計台股指數仍維持區間整理，但不代表沒有行情。

面板記憶體族群 強強滾

台股昨（26）日因陸股開低，及市場買盤追價乏力，勉強收小紅，盤面上題材股各自表態，第4季展望看俏的友達（2409）、華邦...

盤中零股交易額 元大稱冠

盤中零股交易昨（26）日正式上路，吸引不少散戶投資人進場小試身手，各證券商並未傳出下錯單情形，零股交易金額明顯增加，元大...

美國總統大選倒數 台股兩現象明顯浮現

美國總統大選進入倒數階段，台股也隨之有所變化，一方面當沖攀升到近期現象，另一方面，部分個股資券同步升高，多空對峙更明顯。

永豐實股價漲逾二成 前三季自結EPS 4.66元

永豐實（6790）今（27）日以每股39.50元登錄興櫃，早盤股價一度來到56元，漲幅逾二成。永豐實自結前三季每股純益4...

台股向下修正 盤中跌破12,900點

美股道瓊工業指數重挫逾650點，壓抑台股今天表現，開盤連續跌破12900點、5日線及10日線，一度下跌超過87點，最低來...

台股開跌41點 蘋概三王走弱

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，導致台股今（27）日開在12,867.77點，下跌41.26點，在蘋概三王走弱下，盤...

熱門新聞

盤中零股交易首日 熱門TOP10出列

盤中零股交易熱 四族群夯

盤中零股首個交易日 各大券商祭最低1元手續費

ETF盤中零股夯什麼？0050、0056、00878奪前三

盤中零股再爆發！台積電首盤成交增三倍 衝破8.8萬股

面板記憶體族群 強強滾

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。