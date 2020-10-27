美國總統大選倒數 台股兩現象明顯浮現

美國總統大選進入倒數階段，台股也隨之有所變化，一方面當沖攀升到近期現象，另一方面，部分個股資券同步升高，多空對峙更明顯。

台股當沖升高，昨(26)日台股當沖交易戶數攀升到近期新高的8.2萬戶， 交易金額占市場比例35.97%也是近期新高。此外，融資餘額與融券張數也同步走揚，如觀察近期資券同步增加的個股，可發現盤面較強勢的彩晶（6116）、旺宏（2337）、安集（6477）與長榮航（2618）等股； 此外，聯電（2303）、華邦電（2344）及長榮的融券也明顯增加，一天增加近千張。

多位分析師表示，10月以來的台股成交金額相對不高，近期更有萎縮現象，主要是投資人擔心美國總統大選的選情變化衝擊金融市場，連帶使台股有大幅波動可能，因此，出現投資人傾向不抱股過夜的作法，造成當天當沖有增加趨勢，部分個股也出現一兩天的短線交易現象， 使得個股股價呈現一天強、一天弱。

雖然大盤量縮，但指數也維持在12,800~13,000點區間整理，因此，也出現多空對峙部分個股現象，聯電、華邦電、彩晶及長榮等股的資券有所變化，但股價維持在相對高檔待變。分析師表示，因為企業後續業績仍呈現成長，熟悉基本面的投資人會進場承接，部分投資人則研判股價已在高檔，如美國總統大選出現風吹草動的重大變數，很可能會衝擊股市，所以也逢高放空。