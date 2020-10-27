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永豐實股價漲逾二成 前三季自結EPS 4.66元

經濟日報 / 記者嚴雅芳／台北即時報導
圖為永豐實總經理徐志宏。記者曾仁凱攝影／報系資料照
圖為永豐實總經理徐志宏。記者曾仁凱攝影／報系資料照

永豐實（6790）今（27）日以每股39.50元登錄興櫃，早盤股價一度來到56元，漲幅逾二成。永豐實自結前三季每股純益4.66元，已大幅超越去年全年的1.92元。

永豐實前三季營收74.6億元，營業毛利23.86億元，毛利率31.98%，較去年全年毛利率22.38%提高近10個百分點。公司自結前三季稅後純益來到11.5億元，每股純益4.66元。

永豐實目前營收主力來自紙品，包括五月花、得意、柔情衛生紙等，營收占比達88%，清潔用品包括橘子工坊、植淨美等品牌，營收占比5%。另，其他項目包含代理幫寶適紙尿褲系列等，營收占比達7%。

在新產品開發方面，公司表示，紙品將持續開發機能性產品，清潔用品除了升級制菌防疫商品，並將擴展產品類別，包含個人清潔用品及居家防疫產品。另公司也看好熟齡商機，將開發適合銀髮族使用的個人清潔用品與個人保養商品。

永豐實於2007年自母公司永豐餘分割獨立，生產據點跨足兩岸，包含台灣楊梅、清水及大陸揚州、昆山的紙品廠及在台灣桃園的清潔用品廠。

營收 毛利率

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