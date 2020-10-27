盤中零股再爆發！台積電首盤成交增三倍 衝破8.8萬股

台股盤中零股上路第二天，買氣再噴發！首日拿下人氣王的權王台積電（2330）繼26日首盤撮合9,000多股，今（27）日第一盤一口氣成交4.29萬股，將近26日全天的兩成，量能激增三倍，前半時也突破8.8萬股；此外，26日人氣同樣紅不讓的玉山金（2884）、第一金（2892）、敦泰（3545）、旺宏（2337）、元大高股息（0056）、元大台灣50（0050）等前半小時同樣累積逾萬股。

台股盤中零股交易持續實施，今天碰上盤勢大波動，投資人交易機會增加，零股表現跟著活絡，權王台積電在首盤撮合，買賣掛單就分別有萬張左右，9時10分撮合42,931股，半小時再累積8.8萬股，已將近26日的三分之一，反映投資人更踴躍進場。

此外，旺宏半小時達到1.2萬股、敦泰3.1萬股、玉山金2.9萬股、華南金1萬股、第一金1.8萬股，元大高股息4.2萬股，元大台灣50則有1.7萬股，普遍較首日人氣成長，看來全天零股交易有機會再刷新紀錄。