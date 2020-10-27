旺宏吃蘋果單 股價逆勢上漲寫5個月新高

台股指數受到美股四大指數重挫衝擊，今早盤開盤一度下跌逾70點，多數電子股下跌，不過，記憶體股旺宏（2337）昨（26）日舉行法說會提到，公司也供貨新款蘋果新機，同時上季業績表現亮眼，使得今（27）日早盤旺宏股價出現逆勢上漲表現，股價寫近5個月新高。

受到昨日法說會釋出多項正面消息的激勵，今日早盤旺宏股價開高之後走高，早盤股價在台股大盤下跌之下，該股逆勢上漲約2%至3%，盤中股價高點來到35元，寫下今年5月以來，即近5個月股價新高。

以單季毛利率來看，今年第3季達到36%，也是近期的高點，小幅優於上季的35%，更從去年同期的30%，在新台幣升值約5%之下，明顯上升到今年的36%，董事長吳敏求強調，在新台幣強力升值下，第3季繳出的毛利率算是相當不錯的。

對於近期市場關注的蘋果新機訂單，吳敏求也表示，蘋果新機iPhone 12系列首次全系列採用OLED螢幕，在iPhone新機擴大全系列使用OLED面板下，對外掛NOR Flash晶片，吳敏求也直言，旺宏也有五成的供貨比重，也宣告旺宏同樣已打入蘋果供應鏈。