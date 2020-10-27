台股開跌41點 蘋概三王走弱
美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，導致台股今（27）日開在12,867.77點，下跌41.26點，在蘋概三王走弱下，盤中漲點持續擴大。
由於歐美疫情再次升高，拖累歐洲股市普遍重挫，加上中國制裁美國軍工企業，以及新紓困案選前無望通過，重重利空打擊，道瓊指數盤中一度下跌達965點，不過尾盤跌幅則有所收斂。
終場美股四大指數全數下跌，道瓊工業指數下跌650點，或2.29%，收在27,685點；標普500指數下跌64.4點，或1.85%，收在3,400.97點；Nasdaq指數下跌189.3點，或1.63%，收在11,358.9點；費半指數下跌51.7點，或2.19%，收在2,308.45點。
統一投顧認為，美國大選只剩六個交易日，雖然選前紛擾加重，市場進入最後壓縮期。但由於選後不確定因素消除，股市將重回基本面主導。考量美股第3季財報可望優於預期、蘋果新機熱賣、大陸五中全會登場，皆有利於整體走勢上揚。今晨美股回檔幅度大，建議可進場逢低布局，聚焦蘋概股、半導體、汽車、自行車等財報利多及第4季展望佳的業績題材股。
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