台股開跌41點 蘋概三王走弱

最近外資持續買入避險ETF，是否需要跟著留意？作者認為此舉是「適度」的避險，不必過度擔心。在美國大選塵埃落定之後，外資極有可能在11、12月開始反手加碼台股，屆時台灣股市、匯市皆會再走強一波。

2020-10-27 09:20