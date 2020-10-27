台股逼近萬三，外資何時加碼？大咖：把握「這兩個月」，台幣台股可能再強一波

摘要 最近外資持續買入避險ETF，是否需要跟著留意？作者認為此舉是「適度」的避險，不必過度擔心。在美國大選塵埃落定之後，外資極有可能在11、12月開始反手加碼台股，屆時台灣股市、匯市皆會再走強一波。

面對瞬息萬變的市場，如果一味的從眾，或以第一層「理所當然」的思考作為投資決策，將無法成為市場的贏家。依照三七法則，勝利者仍然是少數，投資人必須時刻檢視投資邏輯，回應市場動態變化。

影響股市最重要的關鍵因素就是資金的利率水準，及景氣的預期發展方向。現階段，美國聯準會及各國央行在疫情陰霾尚未消散之際，是不會採取升息手段的，所以擁抱風險性資產，例如：股票、基金的機會成本較低，預期報酬率又不錯，上漲幾乎是必然結果！

至於整體產業景氣，各行業的差異很大，一些傳產族群獲利下滑，股價低落，甚至跌無可跌，而高科技業和大型企業卻是受惠更多。如果疫苗出現曙光，或疫情穩定則傳產必有報復性反彈，否則近期而言主流仍是高科技公司。

台灣今年的確是有大批資金和海外僑胞返台，這部分抵消掉外資五千多億元賣超，並推升台幣升值及台股、房市熱絡。我研判外資極有可能在11、12月開始反手加碼台股，屆時台灣股市、匯市皆會再走強一波。

至於相較於外資大買反向ETF則不能用二分法看待是否看空。因為外資仍持有大部位的股票，「適度」的避險很正常，甚至是同時在現貨或期貨作多也是很正常，因此不必過度擔心。

下周開放零股交易，算是鼓勵小額投資人參與股市，在績優股股價節節上升，動輒數十萬元或百萬元的情況下，我建議以高獲利、高成長的電子股為進攻目標，高現金殖利率的傳統產業股為防守標的。同時，採取定期定額投資零股也能平均分攤成本，可以有效降低風險。

在持續低利的環境下，一般人必須「積極」投入股市才是正確選擇。我的看法：此刻許多人因為擔心美國總統大選的結果，先退場觀望，準備逢低承接的買盤，遠超過逢彈賣出的賣壓許多，秉持逆向思考的原則，大選前逢低買進比較有利可圖，觀察的重點是在紓困案何時通過（我敢保證早晚會通過），屆時釋出的大利多將會推升股市再創新高！

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