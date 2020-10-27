快訊

星宇不畏疫情續開3航點！張國煒逆勢操作3原因

台股逼近萬三，外資何時加碼？大咖：把握「這兩個月」，台幣台股可能再強一波

商業周刊 / 老馬／商周.com專欄作家
資金的利率水準及景氣的預期發展方向，是影響股市最重要的關鍵因素。 路透
資金的利率水準及景氣的預期發展方向，是影響股市最重要的關鍵因素。 路透

摘要

最近外資持續買入避險ETF，是否需要跟著留意？作者認為此舉是「適度」的避險，不必過度擔心。在美國大選塵埃落定之後，外資極有可能在11、12月開始反手加碼台股，屆時台灣股市、匯市皆會再走強一波。

面對瞬息萬變的市場，如果一味的從眾，或以第一層「理所當然」的思考作為投資決策，將無法成為市場的贏家。依照三七法則，勝利者仍然是少數，投資人必須時刻檢視投資邏輯，回應市場動態變化。

影響股市最重要的關鍵因素就是資金的利率水準，及景氣的預期發展方向。現階段，美國聯準會及各國央行在疫情陰霾尚未消散之際，是不會採取升息手段的，所以擁抱風險性資產，例如：股票、基金的機會成本較低，預期報酬率又不錯，上漲幾乎是必然結果！

至於整體產業景氣，各行業的差異很大，一些傳產族群獲利下滑，股價低落，甚至跌無可跌，而高科技業和大型企業卻是受惠更多。如果疫苗出現曙光，或疫情穩定則傳產必有報復性反彈，否則近期而言主流仍是高科技公司。

台灣今年的確是有大批資金和海外僑胞返台，這部分抵消掉外資五千多億元賣超，並推升台幣升值及台股、房市熱絡。我研判外資極有可能在11、12月開始反手加碼台股，屆時台灣股市、匯市皆會再走強一波。

至於相較於外資大買反向ETF則不能用二分法看待是否看空。因為外資仍持有大部位的股票，「適度」的避險很正常，甚至是同時在現貨或期貨作多也是很正常，因此不必過度擔心。

下周開放零股交易，算是鼓勵小額投資人參與股市，在績優股股價節節上升，動輒數十萬元或百萬元的情況下，我建議以高獲利、高成長的電子股為進攻目標，高現金殖利率的傳統產業股為防守標的。同時，採取定期定額投資零股也能平均分攤成本，可以有效降低風險。

在持續低利的環境下，一般人必須「積極」投入股市才是正確選擇。我的看法：此刻許多人因為擔心美國總統大選的結果，先退場觀望，準備逢低承接的買盤，遠超過逢彈賣出的賣壓許多，秉持逆向思考的原則，大選前逢低買進比較有利可圖，觀察的重點是在紓困案何時通過（我敢保證早晚會通過），屆時釋出的大利多將會推升股市再創新高！

【延伸閱讀】


盤中零股交易上路》成為台積電股東機會來了！2大下單風險一次看懂
儲蓄險沒了，投資型保單可以買嗎，操作不當、虧損太多會失效？
iPhone12發表後，科技股還會漲？除了台積電，這10檔潛力股有機會
新台幣28字頭成常態，外幣計價基金匯損虧大了？為何專家說這錯很大

※本文由商周.com授權刊載，未經同意禁止轉載。

外資 台股 疫情 ETF 聯準會

延伸閱讀

台股開盤跌41.26點

美道瓊重挫逾650點 法人估台股萬三之下整理

台積電ADR周一跌1.8% 較台股溢價減為10.4%

小資族帶動 零股交易翻5倍

相關新聞

盤中零股交易熱 四族群夯

盤中零股交易制度昨（26）日上路，小資族踴躍進場下，權王台積電與金融股玉山金人氣帶頭衝，全天盤中零股成交達491萬股，總...

台股逼近萬三，外資何時加碼？大咖：把握「這兩個月」，台幣台股可能再強一波

最近外資持續買入避險ETF，是否需要跟著留意？作者認為此舉是「適度」的避險，不必過度擔心。在美國大選塵埃落定之後，外資極有可能在11、12月開始反手加碼台股，屆時台灣股市、匯市皆會再走強一波。

專家觀點：第一波疫情漲防疫 第二波看雙A

新冠疫情新增病例屢創新高，第一波疫情遭重創的二個歐洲國家宣佈大規模措施以遏制疫情蔓延。義大利本週起全國所有餐廳、酒吧下午6點前關閉。西班牙宣佈全國宵禁，進入緊急狀態。美國上週五新增確診8.3萬人，創新高。接下來6～12週，整個第二波疫情進入高峰。

面板記憶體族群 強強滾

台股昨（26）日因陸股開低，及市場買盤追價乏力，勉強收小紅，盤面上題材股各自表態，第4季展望看俏的友達（2409）、華邦...

小資族帶動 零股交易翻5倍

台股盤中零股交易昨天啟動，小資族踴躍進場帶動零股成交額大增五倍，成交股數暴增百萬股之多。權王台積電與金融股玉山金人氣帶頭...

盤中零股交易額 元大稱冠

盤中零股交易昨（26）日正式上路，吸引不少散戶投資人進場小試身手，各證券商並未傳出下錯單情形，零股交易金額明顯增加，元大...

外資觀望 台股量能不振

本周台股為美國總統大選前最後一周，外資在台股操作寫下今年下半年以來新低量，權王台積電亦僅有去年底以來最低成交量1.5萬張...

傳產股 成交比重大增

台股高檔震盪，昨（26）日萬三關前再度壓回，盤面電子股漲跌互見，傳產股接棒續強，陽明（2609）、永豐餘等個股在營運景況...

台股開跌41點 蘋概三王走弱

美股開高走低，四大指數收盤全數下跌，導致台股今（27）日開在12,867.77點，下跌41.26點，在蘋概三王走弱下，盤...

台股開盤跌41.26點

台北股市今天開盤跌41.26點，加權股價指數為12867.77點，成交金額新台幣22.2億元。

捷迅獲大單 旺季更旺

Q4運能到，捷迅旺季更旺。貨攬業者捷迅（2643）昨（26）日宣布，本（10）月起與順豐航空（波音A757全貨機）簽訂「...

就市論勢／半導體網通 有看頭

盤勢分析

熱門新聞

盤中零股交易首日 熱門TOP10出列

旺宏法說會前夕 股價先表態寫5個月新高

盤中零股交易上路 台積電首盤成交逾9,000股

永豐實明登興櫃 將躍國內市值最大民生消費品掛牌公司

ETF盤中零股夯什麼？0050、0056、00878奪前三

影／盤中零股交易來了 小富爸爸教你投資心法

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。