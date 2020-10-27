捷迅獲大單 旺季更旺

Q4運能到，捷迅旺季更旺。貨攬業者捷迅（2643）昨（26）日宣布，本（10）月起與順豐航空（波音A757全貨機）簽訂「長期兩岸直航常態貨運包機」年度合約。

捷迅說，雙方約定每周兩班定期往返兩岸，可解決中、長期客戶群艙位不足的困擾。法人指出，一周兩班，每班的載運數量約25-30噸，將成為推動捷迅第4季營收成長的新動能。

捷迅第2季EPS1.9元，獲利年增190.5%，創歷史新高，今年上半年EPS達3元，年增高達131%，也是創歷史新高；雖然捷迅9月合併營收2.8億元，營收年減1.6%，主要是高運價導致有一些轉口電商貨訂單減少，隨著旺季到來，捷迅搶攻兩岸三地航空運運需求，10月開始與順豐航空簽訂長期兩岸直航的常態貨運包機年度合約，在搶到穩定運能後，再加上第4季運價運量都上漲，捷迅第4季的營收、獲利看俏。

捷迅表示，受新冠肺炎疫情影響，國際航班縮減致使空運艙位供給不足，現又因氣候轉冷及歐、美等地受二次疫情來襲影響下，推測將持續造成全球航班艙位更加緊縮，近期客戶多次反映「有急單要往返兩岸」，因此必須協助搶運能。

捷迅表示，該公司擁有37年專業國際物流承攬經驗，憑藉著與各國際航空業者累積長期合作默契，疫情危機也是捷迅轉機最佳時機，穩定艙位供給，持續為客戶規劃並尋找最適切的貨運運送解決方案。

此外，為了因應第4季旺季來臨、加上各電子廠新品問世、年底各大節日的消費需求等因素，近期持續與國內以及陸籍等多家航空公司簽訂任務性質貨運包機合約，自10月起到年底已達50架次。