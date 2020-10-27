就市論勢／半導體網通 有看頭

盤勢分析

台灣經濟目前仍在穩步復甦的中期循環，第2季經濟落底，持續樂觀看待後市。儘管全球市場皆關注美國總統大選結果，但確定總統選舉結果公布前，短期內台股跟隨美股仍呈現震盪整理，建議應掌握低基期且具業績成長的個股，分散布局、逢低買進。

美國總統大選之前，市場干擾的雜音較多，這一周，市場仍關注11月初由誰勝出，但看好的科技趨勢仍未改變，仍以高速運算、5G商轉、雲端物聯網為主軸。今年因新冠肺炎疫情的影響，讓居家防疫類概念轉強，凡有關網路使用需求、伺服器、雲端儲存與通訊等，都是疫情受惠股。同時，疫情完全解決，或是出現有效疫苗可控制擴散之前，運用科技代替人工的包括上游晶片／IC設計、印刷電路板、儲存空間等皆有空間。

投資建議

另外，美國總統兩黨候選人川普與拜登對於美中關係與課稅議題表現不同，很顯然的川普對中國大陸的立場是較為對立，而拜登在國際議題上則相對身段較柔軟，但市場擔憂若拜登勝選，對大陸採購限制放寬後，這對於台灣科技產業目前的勝出優勢，可能會消失，故不妨先留意由誰勝出大選，並主導選後政策產業與投資方向。

由於這段期間市場波動較大，不妨以科技、傳產類股搭配，分散操作。看好的產業如上游半導體、高速運算、網路通訊、電子商務等為主軸，搭配傳產類如旺季來臨的航運、車用零組件、防疫需求的居家運動器材、自行車、風力發電等政策支撐類股，交互運用，建議投資人留意高檔風險，或者逢低分散布局。